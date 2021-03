Maynamda fevral ayında baş verən hərbi çevrilişdən sonra gərginlik səngimir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumət nümayəndələrinin azad edilməsi tələbi ilə keçirilən aksiyalar zamanı çox sayda insan həlak olub. Askiyalar zamanı rahibənin atdığı addım dünya mediasının gündəmini zəbt edib. Katolik rahibə polislərin qarşısında diz çökərək, “Uşaqları vurmayın. Məni vurun” deyib. Asayiş keşikçiləri isə onu sakitləşdirməyə çalışıb.

45 yaşlı rahibənin davranışı simvol olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

