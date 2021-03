Bakı-Şamaxı yolu bağlandı

Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun bəzi hissələri sərt hava şəraiti ilə bağlı bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yolun, 31, 35, 36, 40,42 və 46-cı kilometrliklərində qeyri-sabit hava şəraitindən hərəkət dayanıb. Ərazidə baş verən çovğun nəticəsində yağan qar yolun hərəkət istiqamətinə yığılıb. Bu vəziyyət yolda avtomobillərin hərəkətinin dayanmasına səbəb olub. Artıq təhlükəsizlik tədbirləri üçün yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb.

Əraziyə yol polisləri və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin əməkdaşları cəlb edilib.

