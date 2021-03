Rusiyaya köçən müğənni Fədayə Laçın sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni "Instagram" hesabında yeni fotolar paylaşıb. Fərqli stildə görünən müğənnini izləyiciləri tanımaqda çətinlik çəkiblər. Çoxsaylı xoş rəylər yazaraq sənətçini bəyəndiklərini qeyd ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.