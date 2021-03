Əməliyyat-taktiki təlimlərin planına uyğun olaraq qoşunlar cəmləşmə rayonlarını tutur və qruplaşmalar yaradılır.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qoşunların komanda idarəetmə məntəqələrində döyüş fəaliyyəti təşkil olunur.

