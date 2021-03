“Rusiya ABŞ-la münasibətləri yenidən nəzərdən keçirəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin yazılı açıqlamasında belə deyilir.Açıqlamaya görə, ABŞ prezidenti Co Baydenin rusiyalı həmkarı Vladimir Putini “qatil” adlandırması çox pisdir və bu açıqlamlar Vaşinqtonun Moskva ilə münasibət qurmaq istəmədiyini ortaya qoyur. “Yaxın günlərdə ABŞ-la münasibətlərimizi analiz edəcəyik. Vaşinqtondakı səfirimizi də bu məqsədlə çağırdıq” - deyə açıqlamada bildirilir.



Anar Türkeş / Metbuat.az

