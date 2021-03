Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksələn İntiqam Abdullayevin nəşi 165 gündən sonra tapılaraq Naxçıvana yola salınıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, şəhidimizin nəşi Naxçıvan hava limanında qarşılandıqdan sonra Ordubad rayonunun Düylün kəndinə aparılıb.



Qəhrəman döyüşçümüz doğma kəndində son mənzilə yola salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.