Keçmiş general Artak Davtyan Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Nikol Paşinyan özü açıqlama verib. O bildirib ki, qanunvericiliyə əsasən, Davtyanın Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi postuna təyinatı təsdiqlənib.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Paşinyan Qərargah rəisi Onik Qasparyanı vəzifədən uzaqlaşdarıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az



