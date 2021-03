Messi Ronaldonu qabaqladı

Futbol üzrə İspaniya La Liqasının 28-ci turu çərçivəsində “Real Sosyedad”la oyunda (6:1) dubl edən “Barselona”nın hücumçusu Lionel Messi daha bir uğura imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı futbolçu karyerası ərzində vurduğu qolların sayını 734-ə çatdırıb.

Messi indiyə qədər oyun vəziyyətindən 637 qol vurub. Bura futbolçunun standart vəziyyətlərdən vurduğu qollar da daxildir. Argentina yığmasının üzvü yerdə qalan 97 qolu da penaltidən vurub.

“Barselona”nın ulduz futbolçusu penaltidən vurulmuş qolları çıxmaq şərtilə rəqib qapılarından keçirdiyi topların sayında İtaliyanın “Yuventus” klubunda çıxış edən Kristiano Ronaldonu geridə qoyub. Portuqaliya yığmasının hücumçusu ümumi qollarının sayında Messidən daha öndədir – 770 qol. Lakin o, bunlardan 135-ni penaltidən vurub. Bir sözlə, Ronaldo Messi ilə müqayisədə oyun və standart vəziyyətdən 635 qol vurub.

