Məhşur aparıcı koronavirusa yoluxdu: ''Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm''

Aparıcı Aytən Səfərova koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "axşam.az"-a açıqlama verən aparıcı hazırda evdə müalicə alır. O bildirib ki, səhhəti getdikcə ağırlaşır:

"Üç gündür tənginəfəsəm. Hərarətim də 37-37,5 olur. Test verdim, bu gün cavab pozitiv oldu. Belə getsə, xəstəxanaya gedəcəm. Üç övladım var, onlar üçün ayaqüstə qalmalıyam. Çalışıram özümü pozitivə kökləyim. Həkim nə dərman yazsa, onları edirəm. Hiss edirəm ki, ağırlaşmağa doğru gedirəm. Maddi imkanım çərçivəsində çalışacam xəstəxanaya gedim".

