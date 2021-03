Aynişan Quliyeva istirahət üçün Maldiv adalarına yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istirahət üçün Hind okeanına üz tutan müğənni “Instagram” hesabında tətildən videolar paylaşıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

