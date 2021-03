“Rusiya Türkiyə ilə münasibətlərə böyük önəm verir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Moskva və Ankara bir çox məsələdə ortaq məxrəcə gələ bilir:

“Bəzi məsələlərdə fikir ayrılıqları var. Bəzən mövqelərimiz dəyişir. Lakin biz Türkiyə ilə əməkdaşlığa böyük önəm veririk”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

