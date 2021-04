Goranboy rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ceyhun Həsənov işdən ayrılmaq üçün ərizə yazıb.

Bu barədə C.Həsənov özü məlumat verib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, o, işdən ayrılma səbəbini izah edib.

Onun sözlərinə görə, işdən ayrılmaq istəməsinin səbəbi səhətində yaranan problemdir.

