Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış gitara ifaçısı Rafiq Hüseynov (Rəmiş) vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun həyat yoldaşı Güllü Hüseynova məlumat verib.

O, R. Hüseynovun bu dəqiqələrdə vəfat etdiyini deyib.

Qeyd edək ki, R. Hüseynovun səhhətində xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi nəticəsində ciddi problemlər yaranıb. O, yanvarın 28-də Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.

O, 1944-cü ildə Ağdam rayonunun Gülablı kəndində anadan olub.

