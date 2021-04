Ağdamda 20 yaşlı gənc intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Çullu kəndində qeydə alınıb.

Əmisinin həyətinə gedən Əli Ələkbərov adlı gənc orada intihar edib.

Faktla bağlı Ağdam Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

