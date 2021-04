8 aylıq hamilə qadın döyüşçü qızıl medal qazandı - VİDEO

Nigeriyalı qadın döyüşçü Eminat Aydris səkkiz aylıq hamilə ikən taekvondo turnirindən qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Independent” xəbər yayıb.

26 yaşlı atlet milli idman festivalında qalib gəlib. Yarışın təşkilatçıları onun nailiyyətini ruhlandırıcı adlandırıblar.

Aydris bununla bağlı tənqidlərə də cavab vermək məcburiyyətində qalıb və onu səhlənkarlıqda qınayan sosial şəbəkə istifadəçilərinin taekvondo haqqında heç bir şey anlamadıqlarını bildirib.

"Riskli olmadığına görə sınamağa qərar verdim. Həkimim də mənə icazə verdi”, - deyə o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.