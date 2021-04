ABŞ-da Kelin Spadoni adlı qadının hesabına bank səhvən 1,2 milyon dollar vəsait köçürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kartındakı hesaba baxanda külli məbləğdə vəsaitlə qarşılaşan qadın, banka məlumat verməyib. Əvəzində isə o həmin pulla özünə avtomobil və ev alıb. Bank rəhbərliyi səhvi müəyyən edəndən sonra qadından pulu qaytarmağı tələb etsə də, o rədd edib. Nəticədə 33 yaşlı qadın məhkəməyə verilib. O həbs edilib.

Pulun 75 faizi qadından alınıb. Araşdırma davam etdirilir.



