Böyük Britaniya kraliçası II Elizabetin həyat yoldaşı, Edinburq hersoqu Filippin dəfn edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, dəfn mərasimi müqəddəs Georgi kilsəsində baş tutub. Koronavirus pandemiyası səbəbindən mərasimdə şahzadənin 30 yaxın qohumu iştirak edib.



Qeyd edək ki, Şahzadə Filipp aprelin 9-da yüz illik yubileyinə iki ay qalmış vəfat edib. O, kraliça II Elizabet ilə 73 il evli olub. 4 övladı, 8 nəvəsi və 10 nəticəsi var.













You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.