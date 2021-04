Test uçuşları uğurlu keçən Akıncı hücum İHA-sı bu ilin sonuna qədər ordunun istifadəsinə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Akıncı əsasən hava-hava əməliyyatları üçün nəzərdə tutulub və sinfinin ən güclüləri arasında yer alır. Bu xüsusiyyətlərə malik İHA-ları dünyada 4 ölkə istehsal edə bilir.

12 min metr yüksəklikdə uça bilən Akıncı, 24 saat havada qala bilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.