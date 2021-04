​Ərdoğan Putini necə dayandırdı? - Türkiyənin uğurunun sirri bu imiş

İspaniyanın “El Peridoico” qəzeti Türkiyənin bölgədə qazandığı nüfuzdan, Rusiyaya qarşı uğurlu həmlələrindən bəhs edən məqalə yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müəllifə görə, Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatlarının rus müdafiə sistemlərinə qarşı əməliyyatları Rusiyanın mövqeyini dəyişməsində əsas rol oynayıb:



“Türk qüvvələri Əsəd rejiminin hücumlarını bir neçə gün ərzində tamamilə dayandırdı. Rus müdafiə sistemləri və çox sayda texnika məhv edildi. Türkiyənin uğurunun bir sirri var idi. Müharibənin açarı olan pilotsuz uçuş aparatlarının imkanlarından uğurlu şəkildə istifadə edildi. Türk İHA-larının vəziyyəti dəyişdiyi digər bölgə Qarabağdır. Azərbaycan əsgərlərinin Türk İHA-larına etimadı çox idi. Liviyada Rusiyanın dəstək verdiyi Xəlifə Haftar Türkiyə qarşısında məğlub olduğu üçün sülh müqaviləsi imzalamaq məcburiyyətində qaldı ”.

Müəllifə görə, pilotsuz uçuş aparatlarına sahib olmaq üstünlük olsa da, əsas məsələ ondan səmərəli istifadə etməkdir. Türklər məhz bunu bacardı. Məqalədər qeyd edilir ki, Ukrayna da eyni üsuldan istifadə edərək, Rusiyanı məğlub etməyi planlaşdırır. Prezident Vladimir Zelenskinin Ankaraya səfəri məhz bununla bağlı idi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

