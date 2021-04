YAP Xətai rayon təşkilatının sədri, sabiq deputat Hüseynbala Mirələmovla bağlı sosial şəbəkələrdə qeyri-əxlaqi görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin görüntülər qısa zamanda geniş müzakirələrə səbəb olub.

Teleqraf.com görüntülərlə bağlı Hüseynbala Mirələmovun özü ilə əlaqə yaratmaq istəsə də, cəhdlər uğursuz alınıb.

Amma H.Mirələmovun köməkçisi Mayıl Kərimov saytımıza açıqlamasında video-görüntülərə baxmadığını bildirib: "Baxmamışam, yalan, montaj olar". (Publika.az)

