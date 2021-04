Füzuli rayonunda yol qəzası baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, rayonun Üçbulaq kəndi ərazisində Abşeron rayon sakini C. Tanrıquliyev idarə etdiyi “Mitsubishi-Pikap L 200” markalı avtomobili aşırıb.



Qəza nəticəsində sürücü hadisə yerində ölüb, xəsarət alan 5 sərnişin xəstəxanaya yerləşdirilib.

Füzuli RPŞ tərəfindən araşdırma aparılır.

