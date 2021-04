Türkiyədən Rusiyaya MÖHTƏŞƏM CAVAB: Darmadağın edildi / VİDEO

Türkiyənin Baykar şirkətinin ərsəyə gətirdiyi Akıncı TİHA-sının ilk test görüntüləri böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, test zamanı Akıncı şərti hədəfi ilk atışda dəqiqliklə vuraraq darmadağın edib. Baykar texnologiyasının yaradıcısı Səlcuk Bayraktar isə Akıncı TİHA-sının ilk test görüntülərini paylaşaraq “Animasiya deyil” yazaraq rus dronlarına “söz atıb”.

Xatırladaq ki, ötən həftə Rusiyanın yayımladığı animasiyada “Lancet” dronunun Bayraktar aparatını vurduğu əks olunub. Dövlət televiziyası tərəfindən yayımlanan “Bayraktarın şansı yoxdu” başlıqlı görüntülərdə iddia edilib ki, “Lancet” dronları pilotsuz uçuş aparatlarını məhv etmək iqtidarındadır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.