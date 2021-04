ABŞ prezidenti Co Bayden uydurma “erməni soyqırımı”nın növbəti ildönümü ilə bağlı ənənəvi açıqlamasında “soyqırım” ifadəsindən istifadə edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bayden “erməni soyqırımı” ifadəsini işlədən ilk ABŞ prezidentidir.

