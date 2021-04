Xəbər verdiyimiz kimi, 23 apreldə YAP İdarə Heyətinin iclasında qəbul edilən qərara əsasən, Hüseynbala Mirələmov Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP), eyni zamanda YAP Veteranlar Şurasının üzvlüyündən çıxarılıb.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, YAP Xətai rayon təşkilatının sabiq sədri H. Mirələmovun qeyri-əxlaqi hərəkət etdiyi xanım işçisi də Yeni Azərbaycan Partiyasından (YAP) xaric edilib.

