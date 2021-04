"Evdəkilərə salam" verilişi tanınmış müğənni Şəbnəm Tovuzlunun evində qonaq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım həmkarlarını qonaq edən müğənni dəbdəbəli evini də nümayiş etdirib.

İfaçının evindən görüntüləri təqdim edirik.

