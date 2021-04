Rusiyadan ŞOK ELAN: Avropadakı qüvvələr müharibəyə hazırlaşır

“ABŞ və NATO gərginliyi artırır. NATO Avropadakı qüvvələrini müharibəyə hazılayır”.

Metbuat.az DHA agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şoyqu belə diqqətçəkən bəyanatla çıxış edib. O, Rusiya ətrafında gərginliyin artmasına görə, ABŞ və NATO-nu ittiham edib:

“NATO Avropadakı qüvvələrini müharibəyə hazırlayır. Hərbi infrastruktur yenilənir, müharibə təlimləri keçilir”.

Şoyqu qeyd edib ki, Rusiyanın Qərb və Cənub hərbi birliklərində həyata keçirilən təlimlərin ordunun müharibəyə hazır olduğunu ortaya qoydu.

Anar Türkeş / Metbuat.az

