Kolumbiyada onlayn dərs zamanı xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kameranı açıq unudan müəllim həyat yoldaşı ilə yaxınlıq edib. Fizika müəllimi səhvini anlayandan sonra kameranı dərhal bağlayıb. Lakin bu vəziyyət şagirdlərin diqqətindən yayınmayıb. Fasilə zamanı professor kameranı açıq unutduğuna görə üzr istəyib.

Müəllim barəsində hələlik tədbir görülməyib.

