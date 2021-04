Avstraliyanın cənub-şərqində yerləşən şəhər quşların hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağ kakadu adlandırılan quş növü sürü halında bir neçə saniyənin içində damların, qazonların, məftillərin üzərini örtüblər.

Yerli sakinlər bu maraqlı hadisəni telefonlarına çəkərək ictimailəşdiriblər.

