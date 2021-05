Almaniyada çevriliş planı ilə bağlı yeni detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, minlərlə keçmiş zabit Berlində hərbi çevriliş planları qurublar. Məlumata görə,13 min nəfərdən ibarət qrup sosial media vasitəsilə ünsiyyət qurublar. Plana görə, Merkel hökumətinin koronavirus siyasətinə qarşı olan qrup Berlində təşkil edilən aksiyalara sızaraq çevriliş edəcəkdilər.

Onların arasında keçmiş generallar da olub. Məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

