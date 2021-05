Türkiyəli məşhur aktrisa Demet Özdemir rəqs şousuyla gündəm yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Oğuzhan Koç ilə sevgili olan Özdemir "Instagram" hesabından rəqs videosunu yayıb.

Onun "Biz bir az əyləndik" qeydi ilə paylaşımı qısa zamanda çox sayda bəyənmə qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.