Samux rayonunda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Qarayeri qəsəbəsi sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Mustafayev Coşqun Mahir oğlu özünü öldürüb.

O, yaşadığı evdə özünü asıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

