Braziliyanın Santa Katarina ştatında məktəblərin birində dəhşətli qətl törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniyetmə siniflərin birində iri bıçaqla müəllim və şagirdlərə zərbələr endirib. Nəticədə müəllim və 3 şagird ölüb. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb.

Ölənlərin və saxlanılan şəxsin yaşı hələlik açıqlanmır.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

