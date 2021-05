Xalq artisti Elmira Rəhimova koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 79 yaşlı sənətçi FHN-nin “Zığ” Modul Tipli Hospitalına yerləşdirilib.

O, artıq 5 gündür ki, müalicə alır.

