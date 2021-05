Ötən həftə Tacikistan-Qırğızıstan sərhədində baş verən toqquşma nəticəsində ölənlərin sayı 55-ə çatıb. 183 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qırğıztərəfi 36, tacik tərəfi isə 19 itkin verib. Ölkə rəhbərləri sərhədin 112 kilometrinin 9 maya qədər təsdiq edilməsi barədə razılıq əldə edib. Ölkə prezidentlərinin yaxın günlərdə görüşəcəyi gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

