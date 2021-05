Müğənni Roza Zərgərli yenidən əməliyyat olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "Bizimləsən" proqramında deyib. O bildirib ki, ayağındakı problemə görə bıçaq altına yatacaq:

"Hamı bilir ki, ayağımda ağrılar olur. Üç il idi ki, ağrıkəsicilərlə yaşayırdım. Səhərimi dərmanla açırdım. Ötən il ilk dəfə martın 6-da əməliyyat olundum. İndi yenidən olacaq. İlk əməliyyatdan sonra ağrılar kəsdi. Bu dəfə ikinci əməmliyyat olunacaq. Gələn il də üçüncü əməliyyatı etdirməliyəm".(Axşam.az)



