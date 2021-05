Xocavənddəki faşist Qaregin Njdenin abidəsinin sökülməsi ilə bağlı göstəriş verilib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın "lragir.am" nəşri yazıb.

Bildirilib ki, göstəriş şəxsən Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının komandanı general Rüstəm Muradov tərəfindən verilib.

