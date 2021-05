Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan Moskvaya səfər edəcək.

Metbaut.az APA-ya istinadən xəbər veriri ki, bu barədə məlumat "armenpress"də yer alıb. Xəbərə görə, Ermənistan Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Armen Sarkisyan mayın 8-də Moskvaya gedəcək. Onun səfərinin istirahət məqsədi daşıdığı qeyd olunub.

Mayın 10-da isə A. Sarkisyanın Moskvada bir sıra görşülər keçirməsi planlaşdırlır.

