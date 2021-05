İranda ötən sutka ərzində 283 nəfər koronavirusdan (COVID-19) ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da İranda bu virusdan ölənlərin sayı 74 524 nəfərə yüksəlib.

İranda ötən sutka ərzində 13 576 nəfər koronavirusa yoluxub. Beləliklə ölkədə bu virusa yoluxanların sayı 2 640 670 nəfərə çatıb. Virus daşıyıcılarından 5 545 nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.