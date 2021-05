Cənubi Koreyada "Ədəbsiz geyimlər haqqında" qanun qəbul olunub.

Metbuat.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, Bu qanuna əsasən, qısa ətək və diğər açıq-saçıq geyimə görə polis qadınları 45 dollar məbləğində cərimə edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.