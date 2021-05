Bu il Yaponiya koronavirus peyvəndinin kütləvi istehsalına başalaya bilər.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, “Shionogi&Co.” dərman firması peyvəndin yekun testlərinin aparılması üçün hazırlıq işləri görür. Şirkət ildə 10 milon doza peyvənd istehsal etməyi planlaşdırır. Bu Yaponiyanın ilk peyvəndi olacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

