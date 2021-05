Koronavirusa yoluxan Mətanət İsgəndərlidən xəbər var - VİDEO

Bir neçə gün öncə "Covid-19"a yoluxan Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin səhhəti yaxşıdır. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Sərxan Kərəmoğlu sosial şəbəkə hesabında bildirib: "Hər gün onunla əlaqə saxlayıram. Hazırda vəziyyəti yaxşıdır, müalicəsi davam edir. Mətanət İsgəndərli ölümdən döndü".



Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl M.İsgəndərli və oğlu Kərim COVID-19-a yoluxaraq xəstəxanaya yerləşdirilib.



