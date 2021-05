“Qəzzada əməliyyatlar davam edəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Müdafiə naziri Benni Qantz belə açıqlama verib. O deyib:

“İsrail atəşkəsə hazırlaşmır. Əməliyyatların nə zaman başa çatacağı məlum deyil. Ordu hücumları davam etdirəcək və uzun müddətli tam sabitliyi təmin edəcək".

Anar Türkeş / Metbuat.az

