Prezidentlə oteldə çalışan qız arasında maraqlı dialoq - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Şuşada “Xarı Bülbül” otelinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva açılışda iştirak ediblər.

Dövlət başçısı oteldə yaradılan şəraitlə tanış olan zaman Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov qeydiyyat şöbəsində çalışan xanımın Şuşadan olduğunu bildirib.

Bu zaman ölkə başçısı Şuşadakı oteldə şuşalı birinin çalışmasını müsbət qarşılayıb. Daha sonra Prezident otelin işçisi arasında maraqlı dialoq yaranıb.

Həmin anın videosunu təqdim edirik:

(Qafqazinfo)



