Hindistanda son sutka ərzində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 326 098 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az "worldmeters.info"ya istinadən xəbər verir ki, ölkədə indiyə qədər koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 24 milyon nəfəri ötüb

Son 24 saat ərzində 3890 nəfər koronavirusdan ölüb və bununla da Hindistanda indiyədək infeksiyaya yoluxaraq ölənlərin ümumi sayı 266 207 nəfərə çatıb.

