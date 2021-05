Ötən il cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycanda cəzadan tamamilə azad edilən məhkumların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov bildirib ki, ötən dövrdə cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi ilə bağlı yeni qanunvericiliyə əsasən, 2 100-ə yaxın məhkum cəzadan tamamilə azad edilib.

