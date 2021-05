Bakı-Sumqayıt qatarının hərəkət cədvəli dəyişir

Sabahdan Bakı-Sumqayıt dəmir yolu xəttində yeni hərəkət cədvəli tətbiq ediləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən bildirilib.

Məlumata görə, dəyişiklik Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttində yaranmış sıxlığın aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulub. Belə ki, pandemiya şəraiti ilə əlaqədar fəaliyyəti dayandırılmış Bakı-Gəncə qatarı müvəqqəti olaraq sözügedən istiqamətlərdə sərnişinlərə xidmət göstərəcək.

Bu isə Bakı-Pirşağı-Sumqayıt və Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamətində qatarların sayını artıracaq.

