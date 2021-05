Alma sirkəsinin faydaları - Möcüzəvi təsirləri açıqlandı

Alma sirkəsi bir çox müalicələrdə istifadə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, alma sirkəsinin təsirləri ilə bağlı bir çox araşdırmalar aparılıb.

QAN ŞƏKƏRİNİ NƏZARƏTDƏ SAXLAYIR

Həm sağlam insanlarda, həm də tip-1 diabet xəstələrində alma sirkəsindəın istifadə qastritin qarşısını aldığı kimi, həzm olunan karbohidrat miqdarını azaldaraq qan şəkərini aşağı edər. İştah və qan şəkəri arasındakı tarazlıq tip-2 diabetli xəstələrdə gün boyu qan şəkərinin ani yüksəlməsinin qarşısının alınmasında çox önəmlidir. Tip-2 diabet xəstələri mütəmadi olaraq alma sirkəsindən istifadə etdikdə yaşam boyu qan şəkərini nəzarətdə saxlamağa kömək edəcəkdir.

Araşdırmalar günde orta hesabla üç yemək qaşığı alma sirkəsinin həzm kanalında hormon tarazlığını saxlayır, qanın hərəkətini sürətləndirir, qan şəkərinin yüksəlməsinin qarşısını alır.

XOLESTEROLU AZALDIR

Mütəmadi olaraq istifadə edilən alma sirkəsi aparılan araşdlrmalarda LDL xolesterol ilə qan yağı olan triqliseridi aşağı etdiyi kliniki olaraq sübut edilib.

BEL ÇEVRƏSİNDƏKİ YAĞLARI AZALDIR

Yeməkdən əvvəl ac qarnına alma sirkəsindən istifadə etmək geniş yayılmışdır. Çalışmalarda alma sirkəsinin yağların əridilməsində təsirli olduğu sübut edilib.

HƏZM SİSTEMİNİ ÇALIŞDIRIR

Xüsusilə alma sirkəsi tərkibindəki pektin sayəsində bağırsaqda yaxşı bakteriyaların çoxalmasını zəmin yaradır. Sirkə probiyotik təsirli bəsinlər arasında yer alır. Həmçinin, alma sirkəsi bağırsaq xərçəngində də önəmli təsirə malikdir. (medicina.az)



