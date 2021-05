ABŞ İsraildən Fələstindəki əməliyyatları dayandırmağı tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, Bayden adminstrasiyası İsrail hökumətinə “əməliyyatların zamanı dolmaya başladı” mesajını ötürüb.

Bildirilir ki, Baş nazir Binyamin Netanyahu isə hədəfləri sıradan çıxarmaq üçün daha 2-3 gün vaxt istəyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

