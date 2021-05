"İnstaqram"ın işində problem yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Downdetector məlumat yayıb.

Problemlə bağlı daha çox ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Kanada və Rusiyadan olan istifadəçilər məlumat veriblər. 60% istifadəçi xəbər lentini yeniləməkdə çətinlik çəkib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.