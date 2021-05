Bu gün doğum günü olan şəhidlərimiz - FOTOLAR

Metbuat.az bu gün doğum günü olan şəhidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçuları təqdim edir:

1. MAHHXHQ əsgər Əliyev Elçin Sarvan oğlu - 1995-ci ildə anadan olub

2. Gizir Əzimov Cavanşir Calal oğlu - 1997-ci ildə anadan olub

3. Əsgər Qasımov Tural Yelmaroğlu - 1991-ci ildə anadan olub

4. Kapitan Qurbanov İmran İlqar oğlu - 1989-cu ildə anadan olub

5. Əsgər Rzayev Nurlan Yusif oğlu - 1991-ci ildə anadan olub

6. Əsgər Şərifzadə Saleh Samir oğlu - 2001-ci ildə anadan olub

7. Kiçik gizir Şükürov Alim Davud oğlu - 1998-ci ildə anadan olub





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.